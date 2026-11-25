Fluence Energy lud am 23.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Fluence Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 743,3 Millionen USD – eine Minderung von 28,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,04 Milliarden USD eingefahren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,510 USD gegenüber -0,370 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Fluence Energy im vergangenen Geschäftsjahr 2,35 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fluence Energy 2,26 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at