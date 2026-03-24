Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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24.03.2026 20:14:07
Fluence Energy Director Sells 10,000 Shares Amid 200% Stock Surge. Here's What Investors Should Know
Director Harald von Heynitz of Fluence Energy (NASDAQ:FLNC) reported the sale of 10,000 shares of Class A Common Stock for a total consideration of approximately $165,000 on March 18, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($16.50); post-transaction value based on March 18, 2026 market close ($16.50).* 1-year performance calculated using March 18th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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