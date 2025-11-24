|Bücher geöffnet
Fluence Energy enttäuscht mit Zahlenwerk - Aktie dennoch mit Plus
Beim Gewinn je Aktie konnte Fluence Energy im vierten Quartal 2025 nicht überzeugen. Nachdem das EPS im Vorjahr noch bei 0,340 US-Dollar gelegen hatte, fiel es in den vergangenen drei Monaten auf 0,13 US-Dollar zurück. Analysten hatten indes mit einem EPS von durchschnittlich 0,193 US-Dollar gerechnet.
Umsatzseitig erwirtschaftete die Siemens-Tochter 1,0 Milliarden US-Dollar nach 1,23 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Hier hatten Experten im Vorfeld durchschnittlich 1,39 Milliarden US-Dollar prognostiziert.
An der NASDAQ reagierten Anleger dennoch überzeugt und schickten die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise 7,61 Prozent nach oben auf 17,00 US-Dollar.
