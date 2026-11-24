Fluence Aktie
WKN DE: A2DU34 / ISIN: AU000000FLC5
|
24.11.2026 06:23:20
Fluence Energy (FLNC) Stock Jumps Over 17% After Hours: What's Going On?
This article Fluence Energy (FLNC) Stock Jumps Over 17% After Hours: What's Going On? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fluence
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Fluence
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fluence
|0,03
|13,79%
|Fluence Energy
|4,05
|15,88%
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,48
|-1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJensen-Rückkehr bei NVIDIA bringt die Käufer zurück: Asiens Börsen mehrheitlich fester
Am heimischen Aktienmarkt prägte eine Erholung das Bild. Beim DAX waren ebenfalls deutliche Gewinne zu sehen. Die Wall Street war in Feierlaune. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.