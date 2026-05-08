Fluence Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fluence Energy hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD gegenüber -0,240 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Fluence Energy im vergangenen Quartal 464,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fluence Energy 431,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at