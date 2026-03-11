Fluent hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fluent hat am 09.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Fluent mit einem Umsatz von insgesamt 61,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,49 Prozent verringert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,050 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fluent ein EPS von -1,800 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 208,76 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 18,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 254,62 Millionen USD erwirtschaftet worden.

