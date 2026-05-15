Fluent verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fluent stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Fluent mit einem Umsatz von insgesamt 44,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,76 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at