Fluent vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fluent hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,37 Prozent auf 48,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at