Flugabgabe - Landeshauptleute machen Druck auf Abschaffung

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Aus den Ländern wächst der Druck auf die Bundesregierung für eine Abschaffung der Flugabgabe. Die Landeshauptleute von Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten - Anton Mattle, Karoline Edtstadler, Thomas Stelzer (alle ÖVP), Mario Kunasek (FPÖ) und Daniel Fellner (SPÖ) - richteten ein gemeinsames, der APA vorliegendes Schreiben an Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ), in dem sie diese Forderung erhoben.

Zuletzt hatten angesichts der Situation am Flughafen Schwechat sowohl Wien als auch Niederösterreich selbiges verlangt. Man fordere Stocker und Hanke "gemeinsam und parteiübergreifend auf, die vollständige Abschaffung der Flugabgabe auf Bundesebene umzusetzen. Österreich braucht jetzt eine klare Entscheidung für mehr Wettbewerbsfähigkeit, statt sich mit schrittweisen Korrekturen zufriedenzugeben", ließen die Landeschefs in dem nunmehrigen Schreiben wissen.

Österreich müsse "seine Wettbewerbsfähigkeit stärken, statt vermeidbare Standortnachteile weiter hinzunehmen. Gerade für unsere Bundesländer sind leistungsfähige Regionalflughäfen und gute internationale Flugverbindungen von großer Bedeutung. Sie sind wichtige Infrastruktureinrichtungen für Tourismus, Wirtschaft und Beschäftigung, stärken die internationale Anbindung unserer Regionen", untermauerten die Landeshauptleute ihre Forderung. Die Regionalflughäfen bräuchten "Rahmenbedingungen, die den Aufbau und die Sicherung von Flugverbindungen ermöglichen, statt zusätzliche Kostenbelastungen zu schaffen".

"Klares Signal für aktive Standortpolitik"

Zudem wurde der "internationale Vergleich" angeführt. Dieser zeige, dass Österreich handeln müsse. "Die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten erhebt keine Flugabgabe. Deutschland hat seine Luftverkehrsteuer zuletzt gesenkt, während Länder wie Italien, die Slowakei und Ungarn wichtige Wettbewerber im Luftverkehr sind", ließen die Landeschefs Stocker und Hanke wissen. Die vollständige Abschaffung der Flugabgabe wäre ein "klares Signal für eine aktive Standortpolitik": "Sie würde die Kostenbelastung für den Luftverkehr reduzieren und die Voraussetzungen verbessern, um Flugverbindungen zu sichern, neue Verbindungen zu ermöglichen und die österreichischen Flughäfen im internationalen Wettbewerb zu stärken." Die Flugabgabe beträgt zwölf Euro pro Ticket. Bei Kurzstrecken bis 350 Kilometer fallen 30 Euro an.

Verhandlungen und Kritik von Institut, Grünen und WWF

NEOS-Verkehrssprecher Nationalratsabgeordneter Dominik Oberhofer ließ indes knapp wissen, dass auf Bundesebene "bereits über eine mögliche Senkung verhandelt" werde, denn: "Die internationale Erreichbarkeit Österreichs ist für unsere Wirtschaft und den Tourismus entscheidend." Abseits davon schoss sich Oberhofer, selbst Tiroler, vor allem auf Landeshauptmann Mattle ein und richtete diesem aus: "Nicht immer nur beim Bund die Hand aufhalten." Der Landeschef blende eigene Möglichkeiten in Tirol völlig aus. So solle das Land als Miteigentümer des Innsbrucker Flughafens "auf mögliche Gewinnausschüttungen verzichten und das Geld im Unternehmen belassen."

Widerspruch kam unterdessen vom Arbeitnehmervertretungsnahen Momentum-Institut. "Österreich darf sich nicht von Billigfluglinien erpressen lassen", so Chefökonom Oliver Picek in einem Statement. "Fliegen ist eine der ungerechtesten Mobilitätsformen für das Klima. Eine Flugabgabe ist notwendig, um Vielfliegen einzudämmen und das Klima zu schützen." Die Landeshauptleute ließen vom Klimaschutz "nichts mehr übrig", erinnerte er unter anderem an den rekordtrockenen, abgelaufenen Sommer.

Für die Grünen ist eine Abschaffung der Abgabe "der komplett falsche Weg". Die Luftfahrt profitiere "bereits von Steuerprivilegien im Umfang von rund zwei Milliarden Euro pro Jahr - vom steuerfreien Treibstoff über mehrwertsteuerfreie Tickets bis zu grundsteuerbefreiten Flughäfen", sagt Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen. Sie weist auch den Vergleich mit Deutschland zurück, wo die Flugabgabe auch nach einer Senkung noch immer über jener in Österreich liege.

Deutliche Kritik übte auch die Umweltschutzorganisation WWF. "Mitten in der Klimakrise klimaschädliches Fliegen steuerlich zu entlasten, wäre Standortpolitik von vorgestern. Bundeskanzler Stocker und Verkehrsminister Hanke müssen diesem Vorstoß eine klare Absage erteilen", so WWF-Klimasprecherin Viktoria Auer in einer Aussendung.

Flughafenverband und weitere Stimmen aus Ländern

Begrüßt wird der Brief vom Österreichischen Flughafenverband AÖV. "Der Wettbewerb um Flugverbindungen und Kapazitäten nimmt zu und die nationale Flugabgabe verschärft die Situation für die heimischen Airports", wird AÖV-Präsident und Flughafen Wien-Chef Julian Jäger in einer Aussendung zitiert. "Eine Abschaffung der Flugabgabe würde die Konkurrenzfähigkeit des Luftfahrtstandortes Österreich und seiner Airports im internationalen Wettbewerb deutlich verbessern."

Die FPÖ-Oberösterreich forderte Länderautonomie über Abgaben wie jene für Flüge. Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sah Unterstützung bei der Forderung nach dem Abgaben-Aus nun durch weitere Landeshauptleute.

ede/nai/phs