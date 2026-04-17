Lufthansa Aktie

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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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17.04.2026 06:30:38

Flugausfälle in Düsseldorf und Köln wegen Lufthansa-Streik

DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Der Streik von Pilotinnen und Piloten bei der Lufthansa sorgt am Freitag weiterhin für Ausfälle an nordrhein-westfälischen Flughäfen. Am Düsseldorfer Flughafen wurden laut der Webseite des Airports jeweils 14 Abflüge und Ankünfte annulliert - neun Flüge nach beziehungsweise aus München und fünf Flüge nach beziehungsweise aus Frankfurt. In Köln/Bonn fallen unterdessen den Angaben auf der Flughafen-Webseite zufolge jeweils vier Flüge von und nach München aus. Für die Lufthansa ist es im laufenden Tarifkonflikt der mittlerweile fünfte Streiktag in Folge: An vier Tagen davon waren die Pilotinnen und Piloten zur Niederlegung ihrer Arbeit aufgerufen, an zwei Tagen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Bundesweit fallen seitdem zahlreiche Flüge aus./bct/DP/zb

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