easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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11.05.2026 14:52:38
Flugausfälle in Italien wegen Streiks
ROM/NEAPEL (dpa-AFX) - Der Streik bei der italienischen Flugsicherung und der Fluggesellschaft easyJet hat bislang überschaubare Auswirkungen. Es seien 160 Flüge gestrichen worden, sagte ein Sprecher der römischen Flughäfen der Deutschen Presse-Agentur am Nachmittag. Die Streiks sind für die Kontrollstellen in Rom und Neapel angekündigt für die Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr. Hinzu kommen auf einige Stunden begrenzte Aktionen an mehreren italienischen Flughäfen. Passagiere wurden gebeten, sich vor Abflug zum Stand ihrer Verbindung zu informieren.
Begrenzte Störungen am Flughafen Rom-Fiumicino
Am wichtigen römischen Flughafen Fiumicino gibt es nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa, auf den der Flughafen-Sprecher verwies, derzeit nur begrenzte Störungen. Am kleineren Flughafen Ciampino läuft der Betrieb demnach ungestört.
Die italienische Fluggesellschaft Ita hatte angekündigt, am Montag sollten etwa 38 Prozent der Flüge ausfallen, darunter auch ins Ausland. In Deutschland sollte die Verbindung Frankfurt-Rom betroffen sein.
Easyjet teilte auf dpa-Anfrage mit, die Auswirkungen auf den Flugverkehr zwischen Deutschland und Italien seien begrenzt. Bislang seien nur einzelne Verbindungen von München und Frankfurt von und nach Rom betroffen./hrz/DP/jha
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