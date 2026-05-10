easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|
10.05.2026 15:31:38
Flugausfälle in Italien wegen Streiks zum Wochenstart
ROM (dpa-AFX) - In Italien kommt es am Montag zu Störungen im Flugverkehr. Grund ist ein Streik bei der italienischen Flugsicherung und der Fluglinie easyJet, wie aus einer Übersicht des Verkehrsministeriums des Landes hervorgeht. Die Streiks sind für die Zeit zwischen 10.00 und 18.00 Uhr angekündigt. Hinzu kommen noch auf einige Stunden begrenzte Aktionen an verschiedenen italienischen Flughäfen.
Bei der italienischen Fluggesellschaft Ita fallen nach eigenen Angaben am Montag etwa 38 Prozent der Flüge aus, darunter auch ins Ausland. In Deutschland wird mit Stand Sonntagnachmittag die Verbindung Frankfurt-Rom betroffen sein. Passagiere werden aufgerufen, sich auf der Website des Unternehmens zum Status ihres Flugs zu informieren./hrz/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu easyJet plc
|
08.05.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
06.05.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
06.05.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
06.05.26
|Gewinne in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
05.05.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.04.26
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in easyJet von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
22.04.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.04.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu easyJet plc
|27.04.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|17.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|17.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|20.04.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|17.04.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|22.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.04.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|4,13
|-5,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.