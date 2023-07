Flugbahnen in Düsseldorf wieder frei

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach der Protestaktion der Letzten Generation am Düsseldorfer Airport sind die Flugbahnen dort wieder frei. Der Polizei sei es inzwischen gelungen, alle festgeklebten Aktivistinnen und Aktivisten vom Rollfeld zu lösen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Dennoch müssten Passagiere auch in den nächsten Stunden noch mit Verzögerungen rechnen, sagte eine Flughafen-Sprecherin.

Sieben Mitglieder der Letzten Generation waren gegen 6.00 Uhr auf das Gelände des Airports gelangt und hatten sich festgeklebt. Mehrere Flüge wurden umgeleitet oder verspäteten sich./pa/DP/ngu