China Eastern Airlines a Aktie
WKN: 913144 / ISIN: CNE000000TR0
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26.06.2026 15:35:38
Fluggesellschaft China Eastern will 25 Airbus-Großraumjets kaufen
SHANGHAI/TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus (Airbus SE) hat sich einen weiteren Großauftrag aus China gesichert. Die teilstaatliche Fluggesellschaft China Eastern Airlines (China Eastern Airlines A) unterschrieb eine Vereinbarung über 25 Großraumjets vom Typ A330neo, wie sie am Freitag in einer Pflichtmitteilung an die Börse erklärte. Die Maschinen sollen in den Jahren 2029 bis 2033 geliefert werden. Der Airline zufolge hat der Auftrag laut Listenpreisen einen Gesamtwert von 9,35 Milliarden US-Dollar (8,2 Mrd Euro). Doch in der Branche sind bei Großaufträgen hohe Rabatte üblich.
China ist nach den USA inzwischen der größte Luftfahrtmarkt der Welt. Typischerweise kauft das Land Maschinen der großen westlichen Hersteller Airbus und Boeing in großen Mengen und verteilt sie dann unter den staatlichen Airlines im Land.
Der europäische Hersteller Airbus stärkt mit der Bestellung seine Position gegenüber dem kriselnden US-Konzern Boeing. Dieser hatte in China nach zwei tödlichen Abstürzen seiner Mittelstreckenjets 737 Max in den Jahren 2018 und 2019 lange kaum mehr einen Fuß auf den Boden bekommen. Im Mai hatte US-Präsident Donald Trump schließlich einen Auftrag über 200 "großen" Boeing-Jets bekannt gegeben. Erwartet worden waren allerdings 500 Maschinen.
Mit dem am Freitag veröffentlichten Auftrag hat Airbus im laufenden Jahr bereits rund 250 Jet-Bestellungen aus China erhalten./stw/err/zb
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