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11.11.2026 10:46:00

Flughafen Bratislava wächst dank Wizz-Abzug aus Wien massiv

Der Flughafen Bratislava, der zuletzt vom Abzug von Billigfliegern aus Wien profitiert hat, meldet für den Oktober 2026 den zehnten Rekordmonat beim Passagieraufkommen in Folge. Im vergangenen Monat stieg die Zahl der Reisenden im Vergleich zum Oktober 2025 um 100 Prozent auf 389.568, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ein Plus von 99 Prozent gibt es von Jänner bis Oktober auf 4,08 Millionen Reisende.

Das Wachstum des Passagieraufkommens sei vor allem auf die Eröffnung einer Basis der ungarischen Billig-Fluggesellschaft Wizz Air in der slowakischen Hauptstadt zurückzuführen, teilte der Flughafen Bratislava mit. Beim auch von Österreicherinnen und Österreichern genutzten Flughafen nahe Wien wurden gut 30 neue Flugverbindungen gestartet. Wizz Air ist nunmehr größte Fluggesellschaft in Bratislava, das bei Billigfliegern mit dem ungleich größeren Vienna International Airport konkurriert.

Zum Vergleich: Der Flughafen Wien verzeichnete im heurigen September (neueste offizielle Zahlen) bei leicht rückläufiger Tendenz zum Vorjahresmonat knapp 3 Millionen Passagiere. Im Oktober 2025 waren es 3,1 Mio. Reisende.

Zuletzt hatte Ryanair in Wien Flüge abgezogen und auf hohe Kosten verwiesen. Der ungarische Konkurrent Wizz hat sich mit diesem Argument ganz von Österreichs größtem Flughafen verabschiedet. Zur Alternative wurde das nahegelegene Bratislava.

Debatte über Flugabgabe in Österreich

In Österreich fordern Branchenvertreter von Flughäfen und Airlines sowie Landespolitikerinnen und -politikerinnen auch deswegen ein Aus oder eine Absenkung der Flugabgabe. Diese treibe Fluggesellschaften ins Ausland, wo eine solche Abgabe in den allermeisten Fällen nicht fällig werde. Außerdem sei die Abgabe generell standortschädlich, meinen die Gegnerinnen und Gegner.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hingegen kann nicht auf die 190 Mio. Euro aus der Abgabe verzichten, wie er kürzlich betonte. Auch Umweltschützer sehen einen Lenkungseffekt. Eine Änderung steht in der Debatte. Angedacht sind höhere Abgaben für Luxusfliegende, Vielflieger oder Privatjet-Nutzer, doch noch ist keine Änderung fixiert.

phs/tsk

ISIN IE00BYTBXV33 WEB https://wizzair.com/#/ http://www.ryanair.com

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