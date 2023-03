Flughäfen erwarten zu Ferienbeginn hunderttausende Passagiere

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Flughäfen in Deutschland stehen an diesem Wochenende vor der ersten großen Reisewelle der Saison. Mit dem Beginn der Osterferien in den meisten deutschen Bundesländern wollen ab diesem Freitag Hunderttausende zu Urlaubsreisen vor allem in den Mittelmeerraum aufbrechen. Streiks im öffentlichen Dienst müssen die Touristen wegen der einsetzenden Friedenspflicht beim Schlichtungsversuch nicht fürchten. Die Betreibergesellschaften der Flughäfen wie auch Airline-Vertreter haben einen reibungslosen Ablauf angekündigt. Ein erneutes Abfertigungschaos wie im vergangenen Sommer soll unbedingt vermieden werden./ceb/DP/nas