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08.06.2026 10:26:38
Flughafen im Osten Irans stellt Betrieb ein
TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Flugstreichungen in der Hauptstadt Teheran und im Westen des Irans stellt auch der Flughafen Maschhad im Nordosten des Landes den Betrieb ein. Das berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf einen Flughafensprecher.
Erst kurz zuvor waren an den Flughäfen Imam Chomeini und Mehrabad in Teheran und im Westen des Landes Flüge bis auf weiteres gestrichen worden, hatte Fars berichtet.
Am Vormittag hatte der Iran erneut auf Israel gefeuert. Bereits am Sonntagabend hatte der Iran Israel mit Raketen angegriffen. In der Nacht reagierte Israel mit Luftangriffen auf Ziele in verschiedenen Landesteilen des Irans./mar/DP/stw
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