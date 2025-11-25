25.11.2025 12:36:38

Flughafen Köln/Bonn: Erneut Passagiere auf Flugfeld

KÖLN (dpa-AFX) - Erneut sind am Flughafen Köln/Bonn verspätete Passagiere auf das Flugfeld gerannt. Nach dem am Freitag zwei Rumänen eine Nottür geöffnet hatten, um ihren Flieger nach Bukarest doch noch zu erreichen, seien es am Samstag drei Briten gewesen, die zurück auf die Insel wollten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Weil die Nottüren zum Flugfeld gesichert seien, hätten sie einen Alarm ausgelöst und seien vom Sicherheitspersonal aufgehalten worden. Zuerst hatte der WDR berichtet.

Die Häufung sei zweifellos auffällig, sagte der Polizeisprecher. Eine Erklärung dafür habe er aber nicht. Im Gegensatz zu den beiden Rumänen habe der Airport gegen die Briten keinen Strafantrag gestellt. Der Flughafen ließ eine Anfrage zunächst unbeantwortet./fc/DP/mis

