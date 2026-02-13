13.02.2026 09:23:38

Flughafen Köln/Bonn öffnet wieder

KÖLN (dpa-AFX) - Nach einem Sicherheitsvorfall und einer teilweisen Sperrung soll der Flughafen Köln/Bonn in Kürze wieder vollständig geöffnet werden. "Wir stehen jetzt kurz vor der Öffnung, wir haben die Maßnahmen fast abgeschlossen", sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur. Dann könnten die Reisenden wieder durch die Sicherheitskontrolle zu ihren Fliegern. "Die Wiedereröffnung steht kurz bevor, es kann sich nur um wenige Minuten handeln, bis wir hier fertig sind", so der Sprecher.

Zuvor waren die Sicherheitsbereiche der Terminals 1 und 2 für eine Überprüfung geschlossen worden./cd/DP/jha

