Flughafen Köln meldet Beeinträchtigungen bei Check-In

KÖLN (dpa-AFX) - Der Flughafen in Köln meldet ebenfalls Probleme aufgrund einer weltweiten technischen Störung. Es komme "zu großen Beeinträchtigungen beim Check-In-Prozess der Airlines", erklärte der Airport am Freitagvormittag. Derzeit sei noch nicht absehbar, wie lange die Störung andauere. Der Flughafen werde über weitere Entwicklungen informieren. "Vielen Dank für Ihre Geduld", schrieb der Flughafen an seine Gäste./idt/DP/zb