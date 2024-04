Flughafen-Putzkräfte wollen auf Mallorca ab Ende April streiken

PALMA (dpa-AFX) - Mallorca-Urlaubern droht auf der spanischen Mittelmeer-Insel eine Ankunft oder Abreise zwischen Müllbergen: Die Gewerkschaftsvertreter der Putzkräfte am Flughafen in Palma haben zu einem Streik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegung solle am 27. April beginnen und freitags, samstags und sonntags stattfinden, teilte die Gewerkschaft SiteIB am Donnerstag mit. An den Streiktagen soll demnach für mehrere Stunden am Airport nicht mehr geputzt werden. "Es wird sich eine Menge Müll ansammeln", sagte eine Sprecherin.

Dem zuständigen Unternehmen wird vorgeworfen, die abgemachte Mindestanzahl an Personal unterschritten und mehrfach Stellen ersatzlos gestrichen zu haben. Es gebe keine Urlaubsvertretungen. "Der Flughafen wächst immer weiter und ist ständig in Umbauarbeiten. Immer mehr Passagiere bedeuten mehr Arbeit für uns", erklärte die Sprecherin. In der Nebensaison sei eine einzige Putzkraft für den gesamten Check-in-Bereich zuständig.

Zudem führte der Flughafen nach Angaben der Gewerkschaft ein neues System ein, mit dem die Putzkräfte geortet werden, um ihre Produktivität zu kontrollieren. Das erhöhe das Stresslevel genauso wie die Bewertung durch die Passagiere. Am Flughafen Mallorca können die Reisenden auf einen lachenden oder bösen Smiley drücken, um den Service zu bewerten. Das sei mehr ein Kinderspielzeug und keine repräsentative Umfrage, so die Gewerkschaft.

In jeder der drei Schichten - morgens, mittags und nachts - wollen die Putzkräfte nun an den drei genannten Wochentagen für je vier Stunden streiken. "In der restlichen Zeit werden wir kaum unser Pensum schaffen", so die Sprecherin. Es ist daher mit Müllbergen am Flughafen zu rechnen, falls der Streik nicht noch in letzter Minute abgeblasen wird./er/DP/ngu