Flughafen Wien Aktie
WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
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19.11.2026 09:19:02
Flughafen Wien AG mit mehr Gewinn im dritten Quartal
Der Flughafen-Wien-Konzern steigerte das Periodenergebnis in den ersten neun Monaten 2026 um 2,9 Prozent auf 221,9 Millionen EuroWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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