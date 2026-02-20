Lufthansa Aktie

Wintereinbruch 20.02.2026 08:36:38

Flughafen Wien-Aktie: Betrieb kommt zeitweilig zum Erliegen

Flughafen Wien-Aktie: Betrieb kommt zeitweilig zum Erliegen

Wegen heftigen Schneefalls hat der Flughafen Wien seinen Betrieb vorübergehend eingestellt.

Zahlreiche Flüge wurden nach Angaben des Airports abgesagt oder sind um mehrere Stunden verspätet. Erst im Laufe des Vormittags sei zumindest mit einzelnen Starts und Landungen zu rechnen, sagte ein Sprecher des Flughafen Wien der Nachrichtenagentur APA. In der Nacht waren rund 20 Zentimeter Schnee gefallen.

Der Winterdienst sei seit Donnerstagabend durchgehend im Einsatz, hieß es. Etwa 1.000 Lastwagen-Ladungen mit insgesamt rund 15.000 Tonnen Schnee seien bisher beseitigt worden.

Auch auf den Autobahnen gab es große Probleme. Eine wichtige Schnellstraße am Rand der österreichischen Metropole war zeitweise gesperrt./mrd/DP/mis

WIEN (dpa-AFX)

Flughafen Wien-Aktie dreht ins Minus: Gewinn gesteigert - Kostensenkungen geplant

11.02.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
14.01.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
