Flughafen Wien Aktie
WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
|Flaute
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14.07.2026 08:31:03
Flughafen Wien-Aktie: Deutlicher Passagierschwund im Juni
Die gesamte Flughafen Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) erhöhte das Passagieraufkommen im Juni 2026 um 0,2 Prozent auf 4.039.311 Passagiere. Im Zeitraum Jänner bis Juni legte die Gästezahl in der Gruppe um 1,9 Prozent auf 19.975.392 Personen zu. Ein deutliches Plus gab es beim Frachtaufkommen im Juni, hier betrug die Steigerung im Jahresvergleich 5,0 Prozent auf 27.058 Tonnen.
Gutes Quartalsergebnis
Der Flughafen Wien inklusive Malta und Kosice hatte zuletzt gut verdient. Der Gewinn legte im ersten Quartal 2026 um 5,3 Prozent auf 42 Mio. Euro zu, der Umsatz kletterte um 6,1 Prozent auf 239,6 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen unverändert mit einem Nettoergebnis von 210 Mio. Euro. Der Umsatz soll im heurigen Jahr unverändert 1,05 Mrd. Euro erreichen. Bis 2030 will das Unternehmen 1,5 Mrd. Euro in Wien und Malta investieren.
Im Sommer werden rund 200 Destinationen vom Flughafen Wien aus angeflogen. Die Austrian Airlines (AUA) bieten Verbindungen zu mehr als 120 Reisezielen, Ryanair fliegt 73 Destinationen in Europa an.
stf/tpo(APA)
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