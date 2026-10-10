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Kritik 10.10.2026 10:25:00

Flughafen Wien-Aktie im Blick: Vorstand Ofner fordert Abschaffung der Flugabgabe

Flughafen Wien-Aktie im Blick: Vorstand Ofner fordert Abschaffung der Flugabgabe

Der Flughafen Wien-Schwechat hat heuer im ersten Halbjahr einen Rückgang der Passagierzahlen um 3,2 Prozent auf 14,3 Millionen Personen verzeichnet.

Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, verweist in der ZiB2 auf hohe Standortkosten, die den Standort belasten. Billig-Airlines wie Wizz Air kehren daher dem Flughafen den Rücken oder ziehen wie Ryanair Flugzeuge vom Wiener Standort ab und wechseln nach Bratislava mit deutlich niedrigeren Kosten.

Die Kosten im 55 Kilometer von Wien entfernten Bratislava seien um ein Drittel niedriger, wie Ofner betonte. Vor allem die Ticketabgabe von 12 Euro bzw. von 30 Euro für Kurzstrecken bis 350 Kilometer kritisierte der Flughafenvorstand. Mehrere Länder hätten diese Abgabe wieder abgeschafft, nur mehr acht Staaten in der EU heben diese Gebühr ein. Die Steuer habe keinen Lenkungseffekt, es komme nur zu einer Verdrängung in Richtung Bratislava, merkte Ofner an.

Umwegrentabilität durch niedrigere Abgaben

Während die Flughafengebühren seit 2019 um 22 Prozent und damit weniger als im europäischen Schnitt (27 Prozent) gestiegen sind, schnellten die staatlichen Kosten für Flugsicherung und Ticketsteuer um 85 Prozent in die Höhe, fast doppelt so viel wie in anderen europäischen Ländern. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt im Auftrag des Infrastrukturministeriums, auf die sich Ofner bezog.

Eine Abschaffung oder zumindest deutliche Senkung der Abgabe könnte sogar zu höheren Steuereinnahmen führen, so Ofner. Denn Passagiere geben in Österreich Geld aus und übernachten, verwies er auf die Umwegrentabilität. Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) will sich daher "genau ansehen, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts stärken können". Dazu gehöre auch die Frage einer möglichen Entlastung bei der Flugabgabe. "Dabei gilt es, die wirtschaftlichen Chancen einer Entlastung ebenso zu berücksichtigen wie die budgetären Spielräume."

Kritisch bewertet Ofner die aktuelle Regelung zur schrittweisen Beimischung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF), auch wenn hier die aktuellen Vorgaben sogar übertroffen werden. Der Treibstoff könne außerhalb der EU günstiger hergestellt werden, dieser werde aber nicht angerechnet. Zudem handle es sich um einen Alleingang der EU. Damit wäre es bei Fernreisen künftig günstiger, über Länder außerhalb der EU zu fliegen, gab Ofner zu bedenken.

aku/fel/ste

ISIN AT00000VIE62 IE00BYTBXV33 WEB http://www.viennaairport.com http://www.ryanair.com https://wizzair.com/#/

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