Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
|Kritik
|
10.10.2026 10:25:00
Flughafen Wien-Aktie im Blick: Vorstand Ofner fordert Abschaffung der Flugabgabe
Die Kosten im 55 Kilometer von Wien entfernten Bratislava seien um ein Drittel niedriger, wie Ofner betonte. Vor allem die Ticketabgabe von 12 Euro bzw. von 30 Euro für Kurzstrecken bis 350 Kilometer kritisierte der Flughafenvorstand. Mehrere Länder hätten diese Abgabe wieder abgeschafft, nur mehr acht Staaten in der EU heben diese Gebühr ein. Die Steuer habe keinen Lenkungseffekt, es komme nur zu einer Verdrängung in Richtung Bratislava, merkte Ofner an.
Umwegrentabilität durch niedrigere Abgaben
Während die Flughafengebühren seit 2019 um 22 Prozent und damit weniger als im europäischen Schnitt (27 Prozent) gestiegen sind, schnellten die staatlichen Kosten für Flugsicherung und Ticketsteuer um 85 Prozent in die Höhe, fast doppelt so viel wie in anderen europäischen Ländern. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt im Auftrag des Infrastrukturministeriums, auf die sich Ofner bezog.
Eine Abschaffung oder zumindest deutliche Senkung der Abgabe könnte sogar zu höheren Steuereinnahmen führen, so Ofner. Denn Passagiere geben in Österreich Geld aus und übernachten, verwies er auf die Umwegrentabilität. Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) will sich daher "genau ansehen, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts stärken können". Dazu gehöre auch die Frage einer möglichen Entlastung bei der Flugabgabe. "Dabei gilt es, die wirtschaftlichen Chancen einer Entlastung ebenso zu berücksichtigen wie die budgetären Spielräume."
Kritisch bewertet Ofner die aktuelle Regelung zur schrittweisen Beimischung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF), auch wenn hier die aktuellen Vorgaben sogar übertroffen werden. Der Treibstoff könne außerhalb der EU günstiger hergestellt werden, dieser werde aber nicht angerechnet. Zudem handle es sich um einen Alleingang der EU. Damit wäre es bei Fernreisen künftig günstiger, über Länder außerhalb der EU zu fliegen, gab Ofner zu bedenken.
aku/fel/ste
ISIN AT00000VIE62 IE00BYTBXV33 WEB http://www.viennaairport.com http://www.ryanair.com https://wizzair.com/#/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ryanair
|
08.10.26
|ROUNDUP 2: Ryanair kappt Flugprogramm - Berlin und Bremen verlieren (dpa-AFX)
|
07.10.26
|Ryanair-Aktie tiefer: Fluggesellschaft zieht weitere zwei Flugzeuge aus Wien ab (APA)
|
07.10.26
|Aktie im Minus: Ryanair verzichtet 2027 weiter auf Flüge ab Leipzig/Halle und Dresden (dpa-AFX)
|
22.09.26
|Betreiber prüft kleineres Terminal für Flughafen Dresden (dpa-AFX)
|
14.08.26
|Ryanair-Aktie im Minus: Triebwerksschaden sorgt für neue Fragen (dpa-AFX)
|
21.07.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Ryanair auf 30 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
20.07.26
|Ryanair-Aktie fällt: Gewinn stürzt ab - teures Kerosin belastet Bilanz - auch Kurse von Lufthansa und Co. sinken (dpa-AFX)
|
20.07.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 30 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Ryanair
|06.10.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|06.07.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|23,01
|-0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.