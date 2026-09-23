Flughafen Wien-Aktie im Minus: Luxus-Terminal feiert 20. Jubiläum

Staatsgäste, internationale Stars und betuchte Privatreisende: Seit 20 Jahren steht ihnen am Flughafen Wien ein VIP-Terminal zur Verfügung.

Für Wien und das Umland als Wirtschaftsregion sowohl für die Bundeshauptstadt als Ort der Diplomatie erfüllt es die hierfür notwendigen internationalen Standards. Vermögende Kunden erhalten persönliche Betreuung und Service auf bestem Niveau, betonten die Flughafenchefs Julian Jäger und Günter Ofner anlässlich des Jubiläums.

Der heutige VIP-Terminal wurde 2004/2005 errichtet und ging 2006 im Zuge des österreichischen EU-Ratsvorsitzes in Betrieb. Sein weit auskragendes Vordach und der abgeschirmte Ehrenhof für Staatsempfänge prägen das Gebäude.

Papst, Thronfolger, Rolling Stones

Zu den Höhepunkten seit der Eröffnung zählen laut Aussendung des Airports vom Mittwoch die Ankunft von Papst Benedikt XVI. im Jahr 2007 und der Empfang des damaligen britischen Thronfolgers Prinz Charles mit seiner Frau Camilla 2017. Auch Mannschaften der Fußball-Europameisterschaft 2008 und Teilnehmer des Eurovision Song Contests 2015 und 2025 wurden hier betreut. Die Rolling Stones gehören ebenfalls zu den prominenten Gästen der VIP-Betreuung am Flughafen Wien.

Morales ohne Snowden

2013 musste der damalige Staatspräsident Boliviens Evo Morales - ungeplant - 13 Stunden im Luxustempel ausharren, bevor den unfreiwilligen Aufenthalt beenden und weiter in die Heimat fliegen konnte. Wegen Gerüchten um den Mitflug des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden musste seine aus Moskau kommende Maschine in Wien zwischenlanden. Zuvor hatten mehrere europäische Staaten dem Staatschef das Überflugrecht verweigert. Nach einer "Freiwilligen Nachschau" in der Maschine durch die Flughafenpolizei in Schwechat konnte aber Entwarnung gegeben werden: Snowden sei nicht an Bord gewesen, bestätigte der damalige heimische Außenminister Michael Spindelegger (ÖVP).

Luxuriöses Interieur, Kulinarik, Limousinen

Das Interieur im "Golden Heritage"-Design greift Elemente des Jugendstils und der Wiener Schule auf. Nach der Neugestaltung der VIP-Salons 2019 wurden 2024 auch Foyer und Loungeflächen erneuert und erweitert. Heute stehen Reisenden private Salons, kulinarischer Service und persönliche Betreuung bei Check-in und Gepäckabfertigung zur Verfügung. Eigene Pass- und Sicherheitskontrollen sowie der individuelle Transfer in fetten Limousinen zum oder vom Flugzeug ermöglichen diskrete Ankünfte und Abflüge.

Die VIP Services sind unabhängig von Fluggesellschaft und Buchungsklasse buchbar, wenn die Brieftasche entsprechend dick ist. Als Heimat der General Aviation am Flughafen Wien bietet der VIP Terminal auch dem Bedarfsfluggeschäft eine zentrale Anlaufstelle mit passenden Services für Reisende und Crews, rührt der Flughafen die Werbetrommel anlässlich des Jubiläums.

Ausstellung

Zum Jubiläum widmet die VIP Terminal Art Lounge ihre neue Ausstellung dem Unterwegssein. "20 Years of Transit - So Close to Heaven", kuratiert von Esther Attar, vereint Werke von zehn österreichischen Künstlerinnen und Künstlern. Viele davon wurden eigens für die Jubiläumsschau geschaffen.

Im Heimatmarkt fällt die Flughafen Wien-Aktie zeitweise um 0,76 Prozent auf 52,40 Euro.

phs/ivn

APA