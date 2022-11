Flughafen Wien-Aktie im Sinkflug: Betriebsversammlungen für Sicherheitspersonal an Flughäfen beendet

Gefordert werden für alle Standorte höhere Löhne aufgrund der massiv gestiegenen Inflation. Am Flughafen Wien sei die Betriebsversammlung nach einer Stunde gegen 10 Uhr "ohne jegliche störende Auswirkungen für die Passagiere oder den Flugverkehr" beendet worden, gab der Airport am Dienstag bekannt.

Die Verhandlungen für die im Mai 2023 vorgesehene Kollektivvertrags-Erhöhung würden zwischen den Gewerkschaften GPA und Vida auf Arbeitnehmerseite und Wirtschaftskammer und Flughafen Wien auf Arbeitgeberseite zeitgerecht aufgenommen werden, so der Flughafen Wien.

Am Flughafen Salzburg sollen die Beschäftigten am Freitag informiert werden. Die Gewerkschaft fordert für das Sicherheitspersonal im Rahmen von Sonder-KV-Verhandlungen eine deutliche Lohnerhöhung und Annäherung an das deutsche Niveau, das 2023 - unter Berücksichtigung von Zulagen und Sonderzahlungen - um etwa 50 bis 70 Prozent über dem österreichischen liegen wird.

Im Wiener Handel fiel die Flughafen Wien-Aktie zuletzt um 1,52 Prozent auf 32,40 Euro.

kan/cgh

APA