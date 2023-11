Flughafen Wien-Aktie sinkt dennoch kräftig: Flughafen Wien macht mehr Umsatz und Gewinn

Die börsennotierte Betreibergesellschaft hat ihren Umsatz in den ersten neun Monaten um mehr als ein Drittel auf gut 699 Mio. Euro gesteigert, das Betriebsergebnis erhöhte sich auf knapp 235 Mio. Euro (+49,6 Prozent). Das Periodenergebnis stieg um 58,5 Prozent auf rund 173 Mio. Euro. Auch bei den Passagieren gab es ein deutliches Plus, wie der Flughafen am Donnerstag mitteilte.

"Die Reiselust der Passagiere hält weiter an und damit auch der Erfolgskurs am Flughafen Wien", sagte Flughafen-Vorstand Günther Ofner laut Aussendung. Mit 29 Mio. Passagieren in der Gruppe hat es eine deutliche Verbesserung zum Vorjahr gegeben, man liege nur mehr 4 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2019. In Wien wurden in den ersten neun Monaten 22,5 Mio. Passagiere registriert. Im Oktober lag das Passagieraufkommen am Flughafen Wien mit 96,2 Prozent nur knapp unter Vorkrisenniveau 2019.

Die Flughafen-Wien-Gruppe hält an der im August erhöhten Prognose fest. Die Betreibergesellschaft geht nach wie vor davon aus, die ursprünglich angekündigten Zahlen - einen Umsatz von 830 Mio., ein EBITDA von zumindest 325 Mio. und ein Periodenergebnis von zumindest 150 Mio. Euro - "deutlich zu übertreffen", teilte der Flughafen heute zum Ausblick mit. Unter der Voraussetzung, dass sich die Krise im Nahen Osten nicht massiv ausweitet, wird auch mit einer weiterhin positiven Passagierentwicklung gerechnet.

Die Flughafen Wien-Aktie sackte in Wien bis Handelsende um 3,96 Prozent auf 48,50 Euro ab.

sag/tpo

APA