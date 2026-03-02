Flughafen Wien Aktie
WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
|Gewinnausschüttung
|
02.03.2026 11:10:00
Flughafen Wien-Aktie stabil: Dividende bestätigt
Die Aktionäre, darunter das Land Niederösterreich und die Stadt Wien mit je 20 Prozent, sollen wie im Vorjahr 1,65 Euro pro Aktie ausgeschüttet bekommen. Wegen Abschreibungen durch den Stopp für den Bau einer dritten Start- und Landebahn sank der Gewinn auf 210 Mio. Euro, nach 240 Mio. Euro 2024, wie das börsennotierte Unternehmen am Montag mitteilte.
Bereits im Jänner hatte der Flughafen Wien-Vorstand angekündigt, dass auch heuer der Nettogewinn wieder bei 210 Mio. Euro liegen sollte. Wegen des Iran-Kriegs steht hinter der Prognose allerdings ein Fragezeichen. Durch den Luftangriff der USA und Israels ist der Luftverkehr in der Nahostregion massiv gestört, zudem wird mit einem Anstieg des Ölpreises gerechnet.
2025 steigerte der Flughafen seinen Umsatz auf 1,129 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 7,2 Prozent verglichen mit 2024. Der operative Gewinn (EBIT) ging von 306 auf rund 280 Mio. Euro zurück.
Die Flughafen Wien-Aktie notiert im Wiener Handel unverändert bei 54,20 Euro.
pro/bel
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Flughafen Wien AG
Nachrichten zu Flughafen Wien AG
|
26.02.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.at)
|
25.02.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.02.26
|Börse Wien: ATX Prime mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.02.26
|Handel in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
20.02.26
|Flughafen Wien-Aktie in Rot: Betrieb läuft nach wieder an (dpa-AFX)
|
20.02.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
16.02.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Flughafen Wien AG
|03.12.25
|Flughafen Wien accumulate
|Erste Group Bank
|05.06.25
|Flughafen Wien
|Erste Group Bank
|19.02.25
|Flughafen Wien
|Erste Group Bank
|03.09.24
|Flughafen Wien
|Erste Group Bank
|04.06.24
|Flughafen Wien
|Erste Group Bank
|03.12.25
|Flughafen Wien accumulate
|Erste Group Bank
|05.06.25
|Flughafen Wien
|Erste Group Bank
|19.02.25
|Flughafen Wien
|Erste Group Bank
|03.09.24
|Flughafen Wien
|Erste Group Bank
|04.06.24
|Flughafen Wien
|Erste Group Bank
|30.06.21
|Flughafen Wien buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.21
|Flughafen Wien buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.20
|Flughafen Wien buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.20
|Flughafen Wien kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.20
|Flughafen Wien accumulate
|Erste Group Bank
|03.12.25
|Flughafen Wien accumulate
|Erste Group Bank
|27.01.22
|Flughafen Wien neutral
|Erste Group Bank
|20.01.22
|Flughafen Wien neutral
|HSBC
|07.12.21
|Flughafen Wien neutral
|Erste Group Bank
|31.08.21
|Flughafen Wien neutral
|Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Flughafen Wien AG
|53,60
|-1,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.