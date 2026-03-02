Flughafen Wien-Aktie stabil: Dividende bestätigt

Der Vorstand der Flughafen Wien AG rüttelt trotz eines Gewinnrückgangs um mehr als zehn Prozent nicht an der Dividendenhöhe.

Die Aktionäre, darunter das Land Niederösterreich und die Stadt Wien mit je 20 Prozent, sollen wie im Vorjahr 1,65 Euro pro Aktie ausgeschüttet bekommen. Wegen Abschreibungen durch den Stopp für den Bau einer dritten Start- und Landebahn sank der Gewinn auf 210 Mio. Euro, nach 240 Mio. Euro 2024, wie das börsennotierte Unternehmen am Montag mitteilte.

Bereits im Jänner hatte der Flughafen Wien-Vorstand angekündigt, dass auch heuer der Nettogewinn wieder bei 210 Mio. Euro liegen sollte. Wegen des Iran-Kriegs steht hinter der Prognose allerdings ein Fragezeichen. Durch den Luftangriff der USA und Israels ist der Luftverkehr in der Nahostregion massiv gestört, zudem wird mit einem Anstieg des Ölpreises gerechnet.

2025 steigerte der Flughafen seinen Umsatz auf 1,129 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 7,2 Prozent verglichen mit 2024. Der operative Gewinn (EBIT) ging von 306 auf rund 280 Mio. Euro zurück.

Die Flughafen Wien-Aktie notiert im Wiener Handel unverändert bei 54,20 Euro.

pro/bel