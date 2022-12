Flughafen Wien-Aktie unbeeindruckt: Mehr Passagiere am Wiener Flughafen - Sprüngli eröffnet ersten Standort am Flughafen Wien

Mit 1,88 Mio. Reisenden wurden am Standort Wien um 68,8 Prozent mehr Passagiere als 2021 registriert, was 78,8 Prozent des Vorkrisenniveaus vom November 2019 entspricht. Das teilte der Flughafen Wien am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Aufgeschlüsselt nach Reisedestinationen gab es im November die stärksten Anstiege bei Flügen in den Fernen Osten (+361,3 Prozent), in den Nahen und Mittleren Osten (+99,5 Prozent) sowie nach Afrika (+91 Prozent) und Nordamerika (87,9 Prozent). In absoluten Zahlen flogen die meisten Passagiere ausgehend von Wien nach Westeuropa (623.510) und Osteuropa (153.592), wobei verglichen mit dem Vorjahr ebenso Steigerungen um mehr als die Hälfte verzeichnet wurden.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 1.450.618 Passagiere (+65,1 Prozent) und die der Transferpassagiere auf 427.908 (+82,8 Prozent). Die Flugbewegungen stiegen auf 15.025 Starts und Landungen (+21,1 Prozent). Das Frachtaufkommen sank gegenüber dem November 2021 um 12,4 Prozent auf 21.452 Tonnen.

Nach oben ging auch die Zahl der Reisenden in der gesamten Gruppe (Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice), die mit 2,35 Mio. um 62,1 Prozent höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres lagen. Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im November 2022 auf 433.621 Reisende (+37,2 Prozent) und liegt damit bei 87,9 Prozent des Vorkrisenniveaus. Am Flughafen Kosice erhöhte sich das Passagieraufkommen auf 28.220 Reisende (+81,5 Prozent) und lag damit um 20,3 Prozent über dem Vorkrisenniveau.

Sprüngli eröffnet ersten Standort am Flughafen Wien

Der Schweizer Schokoladehersteller Sprüngli hat am Mittwoch sein erstes Geschäft in Österreich am Flughafen Wien eröffnet. Der Standort am Flughafen sei "ideal, um unsere Haute Chocolaterie auch in Österreich zu präsentieren", wird Sprüngli-Chef Tomas Prenosil in einer Aussendung zitiert.

Passagiere, die kurz vor Abflug noch die Lust auf Edelschokolade packt oder die ein süßes Mitbringsel suchen, finden den Sprüngli-Shop im Terminal 3 hinter der Sicherheits- und Reisepasskontrolle bei den G-Gates. So können Schokoladenliebhaber täglich von 6 bis 22 Uhr aus einem breiten Sortiment an handgefertigten Eigenkreationen auswählen und sich Produkte auch individuell nach Wunsch zusammenstellen lassen, heißt es in der Aussendung.

