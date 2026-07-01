Flughafen Wien Aktie

Flughafen Wien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62

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01.07.2026 10:57:42

Flughafen Wien erlaubt ab Freitag zwei Liter Flüssigkeit im Handgepäck - aber es gibt eine Falle

Auch das nervige Auspacken von Elektronik soll ab Ferienstart ab Freitag ein Ende haben. Helfen sollen dabei neue Scanner. Für Umsteigende gibt es aber einen HakenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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