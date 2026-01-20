Flughafen Wien erwartet trotz Pleite Hotel-Start im März

Der Flughafen Wien erwartet durch die Insolvenz des Berliner Hotelbetreibers Revo-Hospitality-Gruppe keine Auswirkungen auf den Start des neuen Airporthotels Vienna House mit 510 Zimmern. Es sei keine maßgebliche Verzögerung zu erwarten, weil der Investor mehrere Betreiber an der Hand habe, sagte Vorstand Günther Ofner am Dienstag. Dieser Tage entscheide sich, wer den Betrieb übernimmt. Das Hotel sei de facto fertig und werde wie geplant im März öffnen.

Die Revo-Hospitality-Gruppe hatte vergangene Woche für rund 140 seiner Gesellschaften Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Charlottenburg in Berlin eingereicht. Darunter sind 125 Hotels mit etwa 5.500 Mitarbeitern in Deutschland und Österreich, die aber weitergeführt werden sollen. Die Gruppe betreibt eigenen Angaben zufolge unter eigenen Marken sowie als Franchisenehmer großer Hotelketten insgesamt 250 Hotels in 135 Städten in zwölf europäischen Ländern.

Das Vienna House Easy by Wyndham Airport Vienna wird nicht nur das größte Hotel Niederösterreichs sein, sondern auch das weltweit größte in Holzbauweise. Eigentümer der neu errichteten Immobilie ist Herbert Pinzolits mit seiner MAMMA Group.

pro/rst

ISIN AT00000VIE62 WEB http://www.viennaairport.com