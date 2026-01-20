Flughafen Wien Aktie
Flughafen Wien erwartet trotz Pleite Hotel-Start im März
Die Revo-Hospitality-Gruppe hatte vergangene Woche für rund 140 seiner Gesellschaften Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Charlottenburg in Berlin eingereicht. Darunter sind 125 Hotels mit etwa 5.500 Mitarbeitern in Deutschland und Österreich, die aber weitergeführt werden sollen. Die Gruppe betreibt eigenen Angaben zufolge unter eigenen Marken sowie als Franchisenehmer großer Hotelketten insgesamt 250 Hotels in 135 Städten in zwölf europäischen Ländern.
Das Vienna House Easy by Wyndham Airport Vienna wird nicht nur das größte Hotel Niederösterreichs sein, sondern auch das weltweit größte in Holzbauweise. Eigentümer der neu errichteten Immobilie ist Herbert Pinzolits mit seiner MAMMA Group.
