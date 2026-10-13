Flughafen Wien Aktie

Flughafen Wien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62

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13.10.2026 09:08:27

Flughafen Wien hatte im September 7,5 Prozent weniger Passagiere

Weniger Billigflieger, gestrichene Nahost-Verbindungen: Am Flughafen Wien-Schwechat sind im September um 7,5 Prozent weniger Passagiere abgefertigt worden. Die Auslandstöchter in Malta und Kosice wuchsen dagegen kräftigWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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