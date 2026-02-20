|
20.02.2026 13:05:38
Flughafen Wien nimmt Betrieb nach Wintereinbruch wieder auf
WIEN (dpa-AFX) - Der Flughafen Wien hat nach dem Wintereinbruch seinen Betrieb wieder aufgenommen. Gegen Mittag hätten erste Flugzeuge wieder abgehoben, teilte der Flughafen mit. Mehr als 150 Flüge waren abgesagt worden. Allein die Lufthansa-Tochter Austria Airlines (AUA) strich nach eigenen Angaben rund 100 Verbindungen.
Rund 13.000 Passagiere seien davon betroffen gewesen, sagte eine AUA-Sprecherin. Ankommende Langstrecken-Maschinen seien auf umliegende Airports umgeleitet worden. Auch für den Rest des Tages seien Verspätungen und weitere Streichungen nicht ganz auszuschließen, hieß es.
In der Nacht waren am Airport rund 20 Zentimeter Schnee gefallen./mrd/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.