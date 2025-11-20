Flughafen Wien öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Flughafen Wien hat sich am 18.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Flughafen Wien 1,07 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,58 Prozent auf 321,0 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 304,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at