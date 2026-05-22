Flughafen Wien präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Flughafen Wien hat am 21.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,44 EUR. Im letzten Jahr hatte Flughafen Wien einen Gewinn von 0,420 EUR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 239,6 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Flughafen Wien 225,9 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at