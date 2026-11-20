Flughafen Wien hat am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Flughafen Wien einen Gewinn von 1,09 EUR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,18 Prozent auf 317,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 321,0 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at