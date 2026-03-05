|
Flughafen Wien: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Flughafen Wien hat sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,350 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Flughafen Wien im vergangenen Quartal 283,4 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Flughafen Wien 260,3 Millionen EUR umsetzen können.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,21 EUR gegenüber 2,58 EUR im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,13 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,05 Milliarden EUR in den Büchern standen.
