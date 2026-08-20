Flughafen Wien: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Flughafen Wien hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,85 EUR. Im letzten Jahr hatte Flughafen Wien einen Gewinn von 0,810 EUR je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 289,8 Millionen EUR, gegenüber 298,6 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,95 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at