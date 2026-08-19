Flughafen Wien Aktie
WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
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19.08.2026 08:52:20
Flughafen Wien steigerte Halbjahresgewinn um sieben Prozent
Der Periodengewinn steigt um 7,0 Prozent auf 123,2 Millionen Euro. Der Umsatz stagnierte bei 529,3 Millionen Euro. Der Vorstand hebt die Prognose leicht anWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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