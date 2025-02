Flughafen Wien verbucht steigende Passagierzahlen - Flughafen Wien-Aktie höher

In der Gruppe stiegen sie um 4,8 Prozent auf gut 2,4 Millionen Fluggäste, in Wien-Schwechat um 3,4 Prozent auf knapp 1,9 Millionen, wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab.

Am Standort Wien ging die Zahl der Lokalpassagiere im Jahresabstand um 6,1 Prozent auf rund 1,5 Millionen nach oben. Gesunken ist hingegen das Aufkommen an Transferpassagieren, die ein Minus von 7,2 Prozent auf 340.378 aufwiesen. Die Flugbewegungen nahmen zum Jahresbeginn um 4 Prozent auf 15.778 Starts und Landungen zu, das Frachtaufkommen um 3,1 Prozent auf 21.541 Tonnen.

Die Flughafen Wien-Beteiligungen hätten sich ebenfalls gut entwickelt, teilte das Unternehmen weiters mit. Am vollkonsolidierten Flughafen Malta wuchs das Passagieraufkommen demnach um 9 Prozent auf 507.574 Fluggäste und am at-equity-konsolidierten Flughafen Kosice betrug der Zuwachs 21,9 Prozent auf 38.675.

In der gesamten Flughafen-Gruppe nahmen die Flugbewegungen heuer im Jänner gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,8 Prozent auf 20.064 Starts und Landungen zu. Das Frachtvolumen stieg um 4,7 Prozent auf 23.478 Tonnen.

Die Flughafen Wien-Aktie notiert in Wien zeitweise 1,14 Prozent im Plus bei 52,80 Euro.

kre/bel

APA