Flughafen Wien verzeichnet im Mai weniger Passagiere - Aktie in Grün

Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten sowie weniger Flüge der Billigairlines haben die Passagierzahlen am Flughafen Wien-Schwechat spürbar sinken lassen.

Am Standort Wien sei das Passagieraufkommen im Mai, wie erwartet, um 5,4 Prozent auf 2,74 Millionen Reisende zurückgegangen, teilte die Flughafen-Wien-Gruppe am Dienstag mit. Knapp 60 Prozent weniger Fluggäste verzeichnete die Region Naher und Mittlerer Osten.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien betrug im Mai nach Westeuropa rund 1 Million Reisende (+0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Mai 2026 insgesamt 209.782 Passagiere (-16,4 Prozent). Nach Nordamerika verzeichnete der Flughafen 41.374 Reisende (+1,1 Prozent) und nach Afrika 26.467 (+7,5 Prozent). Aufgrund des Nahost-Kriegs und den damit verbundenen Auswirkungen auf den Flugverkehr gab es für die Region Naher und Mittlerer Osten einen Passagierrückgang um 59,7 Prozent auf 27.220 Flugreisende. Der Ferne Osten verzeichnete einen Anstieg um 15,6 Prozent auf 55.780 Reisende.

Insgesamt verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) im Mai bei den Passagierzahlen ein kleines Plus von 0,7 Prozent auf 3,91 Millionen Passagiere gegenüber dem Vorjahr. Für den Zeitraum Jänner bis Mai sank das Passagieraufkommen am Flughafen Wien-Schwechat um 2,5 Prozent auf kumuliert 11,44 Millionen Fluggäste. Das Frachtaufkommen ging auf 127.219 Tonnen (-0,8 Prozent) zurück. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe erhöhten sich die Passagierzahlen von Jänner bis Mai um 2,4 Prozent auf 15,93 Millionen Reisende.

Im Wiener Handel gewinnt die Flughafen Wien-Aktie zeitweise 2,05 Prozent auf 49,90 Euro.

cri/ivn

(APA)