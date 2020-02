Flughafen Wien will sich zu Sparplänen nicht äußern

Am Donnerstag zog der Lufthansa -Heimatflughafen Frankfurt nach und kündigte ein Sparpaket an. Ein Sprecher des Wiener Flughafens verwies bei Fragen zu einem möglichen Sparprogramm am Donnerstag auf die Bilanzpressekonferenz nächsten Montag. Davor äußere man sich dazu nicht, so der Sprecher auf APA-Anfrage.

Der Virusausbruch beschäftigt den Airport auch direkt. Mitarbeiter des Flughafens sind in den Krisenstäben der Behörden vertreten. In Wien-Schwechat selbst gibt es ebenfalls ein Einsatzteam. "Wir stehen in engem Austausch mit den Behörden", hieß es.

