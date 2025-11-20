Flughafen Wien: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Flughafen Wien hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,31 Prozent auf 375,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 334,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at