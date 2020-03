Flughafenverband ADV fordert staatliche Unterstützung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Flughäfen haben Unterstützung durch die Bundesregierung eingefordert. Der Branchenverband ADV rechnet damit, dass es im Monat April zum größten Einbruch der Passagierzahlen seit Beginn der zivilen Luftfahrt kommt. Dennoch blieben alle Flughäfen in Deutschland offen, damit Rückhol-, Rettungs- und Frachtflüge zuverlässig abgewickelt werden könnten, teilte die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) mit. Die aktuelle Ausnahmesituation bringe die Flughäfen aber in eine schwierige wirtschaftliche Lage, denn die Kosten laufen weiter und Einnahmen gibt es fast keine. "Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein Desaster", hieß es in der Mitteilung.

"Um den Flughafenbetrieb in Krisenzeiten weiter verlässlich aufrechtzuhalten, brauchen die Flughäfen jetzt schnell Liquiditätshilfen und Kostenentlastungen", forderte der ADV und kritisierte, dass das Corona-Nothilfepaket der Bundesregierung die Airports außen vor lasse. Die Sparprogramme der Flughafenbetreiber reichten nicht aus, und die Programme der Förderbank KfW stünden nur Unternehmen zur Verfügung, die sich mehrheitlich in Privatbesitz befänden. "Hier muss die Politik dringend nachjustieren", sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.

