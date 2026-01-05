05.01.2026 12:54:40

Flughafenverband erwartet mehr Passagiere - Entlastung ab Sommer

DOW JONES--Der Flughafenverband ADV geht zuversichtlich in das neue Jahr. "Wir sehen erfreuliche Signale für das Jahr 2026 - getrieben von stabiler Nachfrage und steuerpolitischen Kurskorrekturen", sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Der Verband rechnet an seinen Mitgliedsflughäfen mit 225 Millionen Reisenden, was einem Anstieg von 4,2 Prozent zum Vorjahr und 91 Prozent des Niveaus des Vorkrisenjahres 2019 entspräche. Der Verband setzt auf Besserung ab dem Sommer.

"Der Sommer 2026 könnte ein Wendepunkt sein - wenn die politischen Signale jetzt in dauerhafte Standortpolitik übersetzt werden", sagte Beisel. Der ADV verwies etwa auf die angekündigte Senkung der Luftverkehrsteuer zum 1. Juli 2026. Zudem würden zusätzliche Flugkapazitäten frei, weil zuvor wegen Triebwerksproblemen stillgelegte Maschinen wieder zum Einsatz kämen.

Im innerdeutschen Flugverkehr erwartet die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) 2026 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 2,9 Prozent. Auf Routen zu europäischen Zielen werde ein Plus von 5,2 Prozent erwartet, auf der Langstrecke um 3,1 Prozent.

