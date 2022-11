Fluglinie Finnair streicht wegen Streiks rund hundert Flüge

HELSINKI (dpa-AFX) - Die finnische Fluglinie Finnair streicht am Sonntag und Montag wegen eines Streiks des Kabinenpersonals rund hundert Flüge. Betroffen sind unter anderem Verbindungen von Helsinki nach Berlin und München, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Der Streik sei für 15 Uhr am Sonntag angekündigt worden und solle bis 15 Uhr am Montag dauern.

Finnair hatte im September kräftige Sparmaßnahmen angekündigt, die auch das Personal betreffen sollen. Während der Pandemie war Finnair wegen seines Fokus auf Langstreckenflüge stark von Lockdowns etwa in China betroffen gewesen und hatte große Verluste gemacht. Aktuell bereitet Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine Finnair Probleme: Weil sie nicht mehr über eine kürzere nördliche Route durch russischen Luftraum nach Asien fliegen kann, hat die Fluglinie mit längeren Flugzeiten und höheren Treibstoffkosten zu kämpfen.

"Den Herbst hinüber haben wir Sparmöglichkeiten mit den Gewerkschaften diskutiert, aber leider kein Ergebnis mit dem Kabinenpersonal erzielt", sagte der für das operative Geschäft zuständige Finnair-Manager Jaakko Schildt laut Mitteilung. "Wir hoffen immer noch, gemeinsam Lösungen finden zu können."/wbj/DP/he