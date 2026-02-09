ISS Aktie
ISIN: DK0060294858
|
09.02.2026 09:45:00
Flugpause für die Falcon 9 beendet: ISS-Crew mit Europäerin startet am Mittwoch
Am Mittwoch starten zwei Frauen und zwei Männer zur ISS, unter ihnen eine Französin. Die dafür eingesetzte Falcon-9-Rakete von SpaceX darf wieder starten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
