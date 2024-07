Flugsicherung: IT-Systeme nicht von Computer-Störung betroffen

LANGEN (dpa-AFX) - Die IT-Systeme der Deutschen Flugsicherung sind nach eigener Aussage nicht von den weltweiten Computer-Problemen betroffen. Das sagte ein Unternehmenssprecher in Langen der Deutschen Presse-Agentur.

Medienberichten zufolge wurde als Auslöser der Computer-Probleme ein Fehler in einem Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike vermutet. Die Deutsche Flugsicherung nutze aber eine andere Software, sagte der Sprecher weiter. Dennoch könne es am Freitag zu Flugausfällen und Verspätungen in Deutschland kommen./als/DP/nas