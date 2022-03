Flugzeug abgestürzt - Boeing-Aktie verliert deutlich

Eine Boeing 737 ist mit 132 Insassen an Bord in Südchina abgestürzt. Die Maschine war von Kunming nach Guangzhou unterwegs. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtet, passierte das Unglück in der Nähe von Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi. Die Aktie des im Dow Jones gelisteten Flugzeugbauers verliert am Montag stark.